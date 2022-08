LIVE Camila Giorgi-Bondar 4-6 6-3 6-1, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta e vola al secondo turno! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 22.57 Nel secondo turno Giorgi, dunque, se la vedrà contro la vincente della sfida tra l’americana Madison Keyes (n.20 del mondo) e l’ucraina Dayana Yastremska (n.86 WTA). 22.55 Dopo un brutto primo set perso malamente, Giorgi ha trovato maggior continuità nel proprio gioco, sbagliando molto meno nei suoi turni al servizio. Non a caso che, dopo i sette doppi falli del primo parziale, nella seconda e terza frazione la marchigiana ne abbia commesso solo uno. Alla fine della fiera ottima la percentuale di punti vinti con la prima di servizio (80%), con un bilancio di 19 vincenti e 25 errori non forzati. E CON UN DRITTO ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 22.57 Nelturno, dunque, se la vedrà contro lante della sfida tra l’americana Madison Keyes (n.20 del mondo) e l’ucraina Dayana Yastremska (n.86 WTA). 22.55 Dopo un brutto primo set perso malamente,ha trovato maggior continuità nel proprio gioco, sbagliando molto meno nei suoi turni al servizio. Non a caso che, dopo i sette doppi falli del primo parziale, nella seconda e terza frazione la marchigiana ne abbia commesso solo uno. Alla fine della fiera ottima la percentuale di punti vinti con la prima di servizio (80%), con un bilancio di 19nti e 25 errori non forzati. E CON UN DRITTO ...

