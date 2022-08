Juve Arthur, tra Sporting e Lione: il nodo resta sempre l’ingaggio (Di lunedì 29 agosto 2022) Arthur e la Juve dovrebbero separarsi in questa sessione di mercato, il brasiliano è in uscita e piace a Sporting Lisbona e Lione Arthur e la Juve dovrebbero separarsi in questa sessione di mercato, il brasiliano è in uscita e piace a Sporting Lisbona e Lione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due squadre si sono fatte avanti per il centrocampista ma il nodo resta sempre l’ingaggio. I bianconeri dovranno partecipare a parte dell’ingaggio per permettere la sua cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)e ladovrebbero separarsi in questa sessione di mercato, il brasiliano è in uscita e piace aLisbona ee ladovrebbero separarsi in questa sessione di mercato, il brasiliano è in uscita e piace aLisbona e. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due squadre si sono fatte avanti per il centrocampista ma il. I bianconeri dovranno partecipare a parte delper permettere la sua cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Fagioli, scatto #Samp su #Cremonese e #Monza. La #Juve cerca una soluzione per #Zakaria o #Arthur in modo da andar… - CalcioNews24 : Nodo ingaggio per la cessione di #Arthur ?? - sorre1976 : RT @mirkonicolino: #RenanLodi, mai trattato concretamente dalla #Juventus (almeno ultimamente), va al #NottinghamForest. Per #Arthur, rifer… - MFajriyansyah : RT @forumJuventus: ?? Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? L’arrivo di Paredes non dipende dalle uscite della Juve che spera di chiuder… - emamarro : RT @LeonettiFrank: Arthur fuori dal progetto Juve, come gli è stato comunicato ai primi di giugno...la dirigenza bianconera lavora per coll… -