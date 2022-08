Inter | confronto tra Inzaghi e squadra | i tre punti di discussione

VHolywat : cazzetta : 'Inzaghi e l'Inter, il confronto: ecco cosa si sono detti'... la cimice di @davidwicks1978 ??Mi raccoman… - elvioadornipt : Capocce Rossonere alle 13.45 nuovo video sul mio canale YouTube dove andremo a parlare delle ultime mosse di mercat… - _ElPrincipe22 : RT @Gazzetta_it: Inzaghi e l'Inter, il confronto: ecco cosa si sono detti - sportli26181512 : Inzaghi e l'Inter, il confronto: ecco cosa si sono detti: Inzaghi e l'Inter, il confronto: ecco cosa si sono detti… - Gazzetta_it : Inzaghi e l'Inter, il confronto: ecco cosa si sono detti -

, allenatore e giocatori a colloquio. Domenica ad Appiano Gentile c'è stato l'attesotra Simone Inzaghi e la sua squadra . Perché una sconfitta come quella patita venerdì sera non si ...Ilc'è stato ed è stato anche duro in casa -. Simone Inzaghi ha chiamato a raccolta tutta la squadra ieri pomeriggio dopo la pesante sconfitta subita con la Lazio : tutti ad Appiano ...Guardando le statistiche di questo avvio di stagione appare evidente che l'Inter non abbia corretto definitivamente i difetti di mira sotto porta. Nei primi 270' minuti, come sottolinea ...MILANO - Dopo il ko di venerdì sera con la Lazio, Simone Inzaghi, come previsto ha tenuto a rapporto la squadra, nella riunione tecnica in cui è stato analizzato quanto accaduto a Roma. L’attenzione è ...