Guenda Goria | vacanze terminate con Mirko Ma sono pronte altre sorprese

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 29 agosto 2022)conclude le meravigliosea Favignana con il suo: ma lenonancora finite Una vacanza decisamente sulle montagne russe per la bellissima. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta è reduce da alcuni giorni meravigliosi nell’isola di Favignana, ovviamente con il fidanzato inseparabileGancitano, con il quale il matrimonio è stato rimandato ma molto presto arriverà l’atteso momento. E finalmente perè il periodo del sorriso dopo le complicate settimane vissute in seguito alla gravidanza extrauterina che ha minato la sua serenità, con giorni molto complessi trascorsi in ospedale. Dopo essersi ripresa la figlia d’arte ed ex gieffina si è ...