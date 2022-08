Grave lutto per Travaglio, purtroppo non ce l’ha fatta: il triste annuncio poco fa (Di lunedì 29 agosto 2022) In queste ore Marco Travaglio, direttore de il Fatto Quotidiano, è stato travolto da un Grave lutto. Antonio Lumicisi, docente universitario, esperto di politiche ambientali ed energetiche e blogger de Il Fatto Quotidiano dal 2019, è morto all’improvviso all’età di 57 anni. Da sempre Lumicisi ha lavorato sul tema dello sviluppo sostenibile con enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali, oltre ad aver svolto attività accademica all’Università della Tuscia di Viterbo. Negli ultimi dieci anni si è dedicato al ruolo delle città nella lotta al cambiamento climatico. Vediamo ora insieme qualche curiosità in più sulla sua carriera.



