Grande Fratello 7: quando inizia il reality? (Di lunedì 29 agosto 2022) Le lancette scorrono veloci per la preparazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 da parte di Alfonso Signorini, ma per la data di inizio del reality più famoso di Canale 5 bisognerà ancora aspettare. Il nodo da risolvere riguarda le prossime votazioni e la quarantena obbligatoria da rispettare per rientrare nella casa dei partecipanti al programma. Vi sveleremo cosa sta succedendo e tutte le ultime news. Amici edizione 2022: quando inizierà il talent show? Grande Fratello 7: quando prenderà il via? La settima edizione di Grande Fratello Vip 7 non ha ancora una data ufficiale, ma i rumors più accreditati parlano del 19 settembre del 2022, a partire dalle 21.25. Anche la durata del programma e il giorno della ...

