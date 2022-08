Gibilterra | dopo 180 anni diventa ufficialmente una città della Gran Bretagna

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 agosto 2022), territoriocorona britca vanamente rivendicato da secoli dalla Spagna al limitarePenisola iberica, e’ da oggiinserita nelle lista delle citta’ del Regno Unito. L’atto e’ stato formalizzato a margine del Giubileo di Platino dei 70sul trono96enne regina Elisabetta II col placet entusiasta del governo Tory del premier uscente Boris Johnson; e sana un ritardo di ben 180. Lo status urbano era stato infatti concesso fin dal 1842 su iniziativa di un’altra sovrana dide longevita’, la regina Vittoria. Ma per un banale disguido non era poi mai stato trascritto nell’elenco ufficiale delle citta’ britche. Una ‘dimenticanza’ che viene adesso cancellata, come ha ...