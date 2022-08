Genova, anche a Quezzi è allarme per i gattini scomparsi: “La mia Sophie impiccata da un essere spregevole” (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo i felini trovati decapitati a Sant’Ilario, si scoprono nuovi casi. In via Edera i residenti vogliono tassarsi per installare le telecamere Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo i felini trovati decapitati a Sant’Ilario, si scoprono nuovi casi. In via Edera i residenti vogliono tassarsi per installare le telecamere

