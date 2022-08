Di Maio sente aria di flop e con gli allarmi su Mosca prova a uscire dall'ombra (Di lunedì 29 agosto 2022) È una rincorsa difficile, quella di Luigi Di Maio. Il ministro, spiazzato dalla fine del governo Draghi, ha dovuto mettere su in fretta e furia il suo progetto politico insieme al sottosegretario uscente Bruno Tabacci Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) È una rincorsa difficile, quella di Luigi Di. Il ministro, spiazzatoa fine del governo Draghi, ha dovuto mettere su in fretta e furia il suo progetto politico insieme al sottosegretario uscente Bruno Tabacci

LegaSalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… - Baron_AMMassa : @matteosalvinimi Sente e riporta quello che sente, con la licenza liceale non si puo' essere ministro degli esteri,… - BiancaCavallo59 : @ilgiornale Di Maio è un furbetto da 4 soldi. Intelligenza e cultura non ne ha. Ogni volta che apre la bocca e usa… - lodovicobenatt1 : @salvato71848191 SE LUIGI DII MAIO SI SENTE UN GRANDE STATISTA ... ALLORA PERCHE' NON LO POSSONO FARE ALTRI? - papel61 : RT @katrina1868: @ilCoperchio Ha parlato DI MAIO IL DEFICIENTE: quello buono solo a ripetere a pappagallo ?? ciò che sente dire dai suoi Pad… -