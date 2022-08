Dal ‘Soft Power Club’ a Venezia gli appelli su energia e clima (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lanciamo un appello: non abbandonate gli impegni per ridurre le emissioni. Ognuno di noi si adopererà per contribuire a costruire uno sviluppo sostenibile, spiegando che proprio la transizione ecologica può creare tanti nuovi posti di lavoro nelle nostre società”. Si sono aperti con un appello del suo presidente, Francesco Rutelli, i lavori della terza edizione della ‘Soft Power Conference’ nella sede della Fondazione Cini nell’isola di San Giorgio a Venezia. “Il Soft Power Club ha riunito qui a Venezia personalità dei cinque continenti, del governo italiano e delle istituzioni europee – ha sottolineato Rutelli – Lo facciamo in un momento in cui c’è una guerra in corso, una crisi energetica che si riflette sulla vita di tutti, di famiglie e imprese. Lo facciamo alla fine di un’estate ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lanciamo un appello: non abbandonate gli impegni per ridurre le emissioni. Ognuno di noi si adopererà per contribuire a costruire uno sviluppo sostenibile, spiegando che proprio la transizione ecologica può creare tanti nuovi posti di lavoro nelle nostre società”. Si sono aperti con un appello del suo presidente, Francesco Rutelli, i lavori della terza edizione dellaConference’ nella sede della Fondazione Cini nell’isola di San Giorgio a. “Il SoftClub ha riunito qui apersonalità dei cinque continenti, del governo italiano e delle istituzioni europee – ha sottolineato Rutelli – Lo facciamo in un momento in cui c’è una guerra in corso, una crisi energetica che si riflette sulla vita di tutti, di famiglie e imprese. Lo facciamo alla fine di un’estate ...

