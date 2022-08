Berrettini-Jarry in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Matteo Berrettini dovrà vedersela con Nicolas Jarry in occasione del primo turno degli Us Open 2022, torneo Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. Il cileno rappresenta un rivale credibile e insidioso per l’azzurro, considerando il suo ottimo rendimento consueto al servizio e la sua vérve da combattente puro; sebbene il veloce esalti le sue caratteristiche da attaccante, Jarry è uno specialista sul rosso e dunque non è esattamente a suo agio nel corso della stagione hard. Al contrario, seppur amante a sua volta della terra, Berrettini diventa devastante sul rapido ed è già arrivato in semifinale agli Us Open nel 2019. L’azzurro parte assolutamente con i favori del pronostico contro Jarry, con il mondo intero curioso di conoscere il suo reale ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Matteodovrà vedersela con Nicolasin occasione del primo turno degli Us, torneo Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. Il cileno rappresenta un rivale credibile e insidioso per l’azzurro, considerando il suo ottimo rendimento consueto al servizio e la sua vérve da combattente puro; sebbene il veloce esalti le sue caratteristiche da attaccante,è uno specialista sul rosso e dunque non è esattamente a suo agio nel corso della stagione hard. Al contrario, seppur amante a sua volta della terra,diventa devastante sul rapido ed è già arrivato in semifinale agli Usnel 2019. L’azzurro parte assolutamente con i favori del pronostico contro, con il mondo intero curioso di conoscere il suo reale ...

