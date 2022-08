Ultime Notizie Roma del 28-08-2022 ore 16:10 (Di domenica 28 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco vita in studio si è conclusa la visita pastorale di Papa Francesco a L’Aquila per la 728a edizione della Perdonanza celestiniana appena arrivato questa mattina il saluto ai Mondiali delle vittime del terremoto jemo nnanzi andiamo avanti Voi gente aquilana ha detto avete dimostrato un carattere resiliente radicato nella vostra tradizione Cristiana e Civica ha consentito di reggere l’urto del team e di avviare subito il lavoro coraggiose paziente di ricostruzione La rinascita personale è collettiva è dono della Grazia ha detto poi l’omelia della messa Davanti alla Basilica di maggio dove ha detto che la pace si costruisce attraverso il perdono la conclusione con il rito dell’apertura della Porta Santa in rito Centenario iniziato alle 11:28 Dopo tre colpi di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco vita in studio si è conclusa la visita pastorale di Papa Francesco a L’Aquila per la 728a edizione della Perdonanza celestiniana appena arrivato questa mattina il saluto ai Mondiali delle vittime del terremoto jemo nnanzi andiamo avanti Voi gente aquilana ha detto avete dimostrato un carattere resiliente radicato nella vostra tradizione Cristiana e Civica ha consentito di reggere l’urto del team e di avviare subito il lavoro coraggiose paziente di ricostruzione La rinascita personale è collettiva è dono della Grazia ha detto poi l’omelia della messa Davanti alla Basilica di maggio dove ha detto che la pace si costruisce attraverso il perdono la conclusione con il rito dell’apertura della Porta Santa in rito Centenario iniziato alle 11:28 Dopo tre colpi di ...

