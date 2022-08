TikTok entra in politica con l’attivazione del Centro Elezioni per non essere truffati (Di domenica 28 agosto 2022) TikTok si trasforma in un vero e proprio Centro per le Elezioni in-app. È l’ultima notizia venuta fuori della piattaforma musicale e rapida più amata di sempre, ma a che servirà introdurre una funzione di questo genere? TikTok aggiunge una funzione fenomenale inerente alla politica – Computermagazine.itTikTok ha istituito un nuovo Centro Elezioni in-app per provare a dare una corretta indicazione ai giovani utenti che frequentano la piattaforma e che il 25 settembre si recheranno a votare al fine di scegliere il nuovo Parlamento Italiano. L’opzione è stato attivata a partire da oggi, a un mese dal voto per le Politiche, proprio mentre la campagna elettorale sta spiegando i concetti, facendo false promesse e raccontando storie che poi si rivelano ... Leggi su computermagazine (Di domenica 28 agosto 2022)si trasforma in un vero e proprioper lein-app. È l’ultima notizia venuta fuori della piattaforma musicale e rapida più amata di sempre, ma a che servirà introdurre una funzione di questo genere?aggiunge una funzione fenomenale inerente alla– Computermagazine.itha istituito un nuovoin-app per provare a dare una corretta indicazione ai giovani utenti che frequentano la piattaforma e che il 25 settembre si recheranno a votare al fine di scegliere il nuovo Parlamento Italiano. L’opzione è stato attivata a partire da oggi, a un mese dal voto per le Politiche, proprio mentre la campagna elettorale sta spiegando i concetti, facendo false promesse e raccontando storie che poi si rivelano ...

