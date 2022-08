Roma | CdS | “Tammy finalmente a segno | ma non basta”

Leggi su seriea24

(Di domenica 28 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, laha trovatoAbraham, ma non è riuscita lo stesso nel portare la vittoria. “Mourinho ha cambiato fisionomia allanella ripresa. Ha tolto Mancini ed è passato al 4-2-3-1, con gli inserimenti di Zalewski ed El Shaarawy. Cuadrado ha continuato a fare quello che ha voluto, Dybala ha avuto il guizzo che ha portato al pareggio, ma prima era stato sempre latitante, come un ospite che entra timoroso in punta di piedi in quella che una volta era casa sua. Abraham ha cominciato a svegliarsi dal dormiveglia e prima ha impegnato Szczesny in una parata a terra, poi è stato pronto a sfruttare un’altra azione di calcio d’angolo nel cuore del secondo tempo. Corner calciato da Pellegrini, Dybala sul secondo palo con una mezza rovesciata ha rimesso in mezzo per l’inglese, ...