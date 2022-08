Renzi, campagna in sordina e svolta «alla Pirlo»: ora un passo indietro per contare di più «dopodomani» (Di domenica 28 agosto 2022) Il passo indietro dell’ex premier: «Guida Calenda». Ora la bussola punta al 2024: da Milano il lancio di Renew Europe: «Costruiamo un nuovo contenitore riformista per i delusi di Pd e Forza Italia» Leggi su corriere (Di domenica 28 agosto 2022) Ildell’ex premier: «Guida Calenda». Ora la bussola punta al 2024: da Milano il lancio di Renew Europe: «Costruiamo un nuovo contenitore riformista per i delusi di Pd e Forza Italia»

ItaliaViva : ??Giovedì 1 settembre ?? Ore 20.00 ??Sala Rossa del Palazzo dei Congressi | Firenze ??Con Matteo Renzi, lancio dell… - Luxgraph : Renzi, campagna in sordina e svolta «alla Pirlo»: ora un passo indietro per contare di più «dopodomani» #corriere… - rob_arci : RT @mariamacina: «La verità è che siamo davanti a una campagna elettorale ipocrita.Tutti a spellarsi le mani per Draghi. E applaudono propr… - MarcoRigoglioso : Prima @matteosalvinimi ora @matteorenzi tutti sul carro di @lorenzojova che manco dice di non essere usato per la l… - xenonian1 : RT @Zheloconti: Comunque quel Furbone di Renzi è rimasto quasi in silenzio durante il disastro e ora zitto zitto si fa la sua campagna sul… -