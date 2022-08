Milan, Pellegatti: «A centrocampo o Vranckx o un mister X» (Di domenica 28 agosto 2022) Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan per quanto riguarda il centrocampista: «A questo punto o è Vranckx o un nome X» Carlo Pellegatti è intervenuto a Tutti Convocati per discutere il mercato del Milan per quanto riguarda il centrocampo. Di seguito le sue parole. «Centrocampista per il mercato del Milan? L’altro giorno mi avevano detto che Joao Gomes era nella lista, ma è troppo costoso. Se adesso dovessi scommettere 5 cent o c’è il nome X oppure Vranckx». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Carloparla del mercato delper quanto riguarda il centrocampista: «A questo punto o èo un nome X» Carloè intervenuto a Tutti Convocati per discutere il mercato delper quanto riguarda il. Di seguito le sue parole. «Centrocampista per il mercato del? L’altro giorno mi avevano detto che Joao Gomes era nella lista, ma è troppo costoso. Se adesso dovessi scommettere 5 cent o c’è il nome X oppure». L'articolo proviene da Calcio News 24.

