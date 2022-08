Matteo Salvini social star insieme a Francesca Verdini, come è cambiata la fidanzata del Leader della lega? (Di domenica 28 agosto 2022) Matteo Salvini continua ad essere l’indiscusso protagonista dei media ma anche dei social network, il tutto insieme alla fidanzata Francesca Verdini che negli ultimi anni è diventata una vera e propria social star. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere spesso Matteo Salvini protagonista dei media a tutto spiano, così come dimostrato anche delle imprese messe in atto in campo politico ma allo stesso tempo a seguito della relazione avuta con Elisa Isoardi, prima di incontrare Francesca Verdini. In questo frangente, però, ecco che Matteo Salvini torna ad essere protagonista ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 agosto 2022)continua ad essere l’indiscusso protagonista dei media ma anche deinetwork, il tuttoallache negli ultimi anni è diventata una vera e propria. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere spessoprotagonista dei media a tutto spiano, cosìdimostrato anche delle imprese messe in atto in campo politico ma allo stesso tempo a seguitorelazione avuta con Elisa Isoardi, prima di incontrare. In questo frangente, però, ecco chetorna ad essere protagonista ...

robertosaviano : La notizia di una spia russa alla base Nato di Napoli può davvero stupirci? Sostenitori di Putin ne abbiamo da anni… - Agenzia_Ansa : 'Andare in pensione a 67 anni è una follia. La Fornero ha detto che 41 anni non sono sufficienti per andare in pens… - Mov5Stelle : Donne smettete di studiare e state a casa perché la vostra istruzione è una minaccia. No, non è uno scherzo ma il r… - elianto63 : RT @Mov5Stelle: Donne smettete di studiare e state a casa perché la vostra istruzione è una minaccia. No, non è uno scherzo ma il rapporto… - Lifefucksmedai1 : RT @alanfriedmanit: Ora, in campagna elettorale, Matteo Salvini dice “Noi non possiamo fare a meno del gas della Russia”. Da non credere. D… -