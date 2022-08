“L’ha tradita con lei” | Adriano celentano l’ha fatto davvero | Matrimonio distrutto

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 28 agosto 2022) Grandissimo attore il cui esordio risale a moltissimi anni fa,è uno di quei nomi di cui si parla molto spesso anche nel mondo della cronaca rosa. Il motivo? Un suo tradimentoai danni di una persona a lui molto cara.è un attore che non solo è conosciuto per il suo infinito talento nel mondo cinematografico ma che haparlare molto di sé anche tra le riviste di cronaca rosa. La vita privata diSappiamo infattiè sposato con quella donna che ha incontrato sul set di un film su cui ha lavorato, Uno strano tipo. È questo ciò che è accaduto nel 1963 anno in cui l’attore era impegnato in una relazione con Milena Cantù. ...