Lecce-Empoli 1-1 (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 1-1 tra Lecce e Empoli nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe le reti nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 22° con Fabiano Parisi, pareggio al 40° di Strefezza che batte Vicario. Al 76° gol annullato al Lecce con Ceesay trovato in posizione irregolare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 1-1 tranell’incontro valido per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe le reti nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 22° con Fabiano Parisi, pareggio al 40° di Strefezza che batte Vicario. Al 76° gol annullato alcon Ceesay trovato in posizione irregolare. L'articolo proviene da Italia Sera.

EmpoliCalcio : Alle 20.45 la sfida contro il Lecce: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; De Winter, Lammers, Henderson, S… - SportRepubblica : Lecce-Empoli 1-1, Strefezza risponde a Parisi - zazoomblog : Serie A: l'Atalanta vince a Verona e vola al 1° posto. Salernitana 4 schiaffi alla Samp: in gol tutti i nuovi.… - RaiNews : Per i gigliati una bella prova di maturità ed un consolidamento delle proprie ambizioni europee, per i partenopei a… - lifestyleblogit : Lecce-Empoli 1-1 - -