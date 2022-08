F1 | dominio Red Bull a Spa | trionfa Verstappen davanti a Perez | terzo Sainz

(Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) -Rednel Gp del Belgio a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergioe a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos. Quarto l'inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle l'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc che chiude in quinta posizione e le due Alpine dello spagnolo Fernando Alonso e del francese Esteban Ocon. A completare il tedesco dell'Aston Martin Sebastian Vettel, il francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly e l'inglese della Williams Alexander Albon.

SkySportMotoGP : ?????? NUVOLA ROSSA AL RED BULL RING ?? Assoluto dominio di Pecco, in testa dall'inizio alla fine. Nel finale Quartarar… - fanpage : Verstappen vince il #BelgianGP dopo una strepitosa rimonta e si lancia verso il titolo. Perez alle spalle di Max pe… - Juventusfc38 : @Adri_JUVE @ilciccio67 Quello si sapeva , la cosa preoccupante è il dominio red bull - Formula1WM : GP Belgio 2022 - Dominio assoluto Red Bull, vince un Verstappen straordinario - red_arrow19 : RT @MicheleMassa20: Vabbè Verstappen due volte campione del mondo, questo diventa una congiura peggio del dominio Hamilton, fidatevi -

Buona risposta di Sainz, che nell'ultimo giro ha perso soli due decimi nel confronto a distanza con Russell. Leclerc potrebbe strappare nel ...di Max Verstappen nelle qualifiche di Spa , nelle quali dalla Q1 fino alla Q3 è sempre stato ... Invece la prova di forza di Verstappen e della Red Bull, non ha fatto scattare nuove polemiche per ...Spa, 28 ago. – (Adnkronos) – Dominio Red Bull nel Gp del Belgio a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, ...