(Di domenica 28 agosto 2022) La verità sul volo Filair Let L-410, caduto il 25 agosto 2010 dopo essere decollato da Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, sembra essere venuta finalmente a galla. Dopo dodici anni di indagini, la procura è riuscita a individuare la causa della tragedia: un, saltato fuori dala mano di un viaggiatore, il quale pianificava di venderlo, ha seminato il panico sull’aeromobile. Le autorità credevano, inizialmente, che l’incidente fosse stato causato dai bassi livelli di carburante. L’unica persona sopravvissuta alla strage (20), però, ha raccontato come tutti iavessero seguito una hostess che cercava dire dal rettile, dirigendosi verso la cabina di pilotaggio. Stando alle ricostruzioni, lo spostamento di massa avrebbe sbilanciato ...

