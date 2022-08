A luglio hanno iniziato a diffondersi fake news sul cambiamento climatico (Di domenica 28 agosto 2022) I cinque progetti editoriali italiani che si occupano di fact-checking e contribuiscono alla costruzione dei report di IDMO sono Blastingnews, Bufale.net, Facta, Open e Pagella Politica. Secondo IDMO, a giugno i principali argomenti oggetto di disinformazione erano la guerra in Ucraina, la pandemia e la politica. Nel mese di giugno, su un totale di 224 articoli di fact-checking, 51 (23%) hanno avuto per oggetto casi di disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina. A livello europeo si è registrata la diffusione di notizie false relative alla comunità LGBTQ+ probabilmente in seguito alle iniziative organizzate in occasione del Pride month. LEGGI ANCHE > Meta si “affida” all’intelligenza artificiale per verificare le fake news su Wikipedia La disinformazione sul cambiamento ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 28 agosto 2022) I cinque progetti editoriali italiani che si occupano di fact-checking e contribuiscono alla costruzione dei report di IDMO sono Blasting, Bufale.net, Facta, Open e Pagella Politica. Secondo IDMO, a giugno i principali argomenti oggetto di disinformazione erano la guerra in Ucraina, la pandemia e la politica. Nel mese di giugno, su un totale di 224 articoli di fact-checking, 51 (23%)avuto per oggetto casi di disinformazione riguardanti la guerra in Ucraina. A livello europeo si è registrata la diffusione di notizie false relative alla comunità LGBTQ+ probabilmente in seguito alle iniziative organizzate in occasione del Pride month. LEGGI ANCHE > Meta si “affida” all’intelligenza artificiale per verificare lesu Wikipedia La disinformazione sul...

martaottaviani : Presa in poco più di 24 ore e hanno anche scoperto che era in #Russia dal 23 luglio. La figura peggiore la fanno i… - AChierchini : RT @MinervaMcGrani1: Mia sorella chiuderà la sua piccola attività di ristorazione… tra giugno e luglio 8.000 euro di bollette della luce… d… - Flv64177660 : RT @MinervaMcGrani1: Mia sorella chiuderà la sua piccola attività di ristorazione… tra giugno e luglio 8.000 euro di bollette della luce… d… - FVLMINE : perché non capite che quel posto è nato per fare concerti anche in estate che hanno fatto ovunque concerti in piena… - SorCucu : RT @MinervaMcGrani1: Mia sorella chiuderà la sua piccola attività di ristorazione… tra giugno e luglio 8.000 euro di bollette della luce… d… -