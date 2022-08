Tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso | uno è in gravissime condizioni

(Di sabato 27 agosto 2022) Gli escursionisti, recuperati da un elicottero del 118, hanno tra i 25 e i 30 anni. Piloti e verricellisti hanno affrontato il nubifragio per metterli in salvo

Agenzia_Ansa : Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati… - SkyTG24 : L'Aquila, fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore: uno è grave - Corriere : Gran Sasso, tre ragazzi colpiti da un fulmine: uno in condizioni gravi - ParliamoDiNews : Fulmine colpisce tre ragazzi sul Gran Sasso, uno è grave: "Un bagliore nella nebbia poi si è accasciato" #Cronaca…

Un fulmine ha colpitopoco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalzati, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila in gravi condizioni. Al momento non ...La vittima invece afferma totalmente il contrario rispetto alle parole dei, siccome sottolinea ...effusioni tra Granata e la giovane che avrebbe poi accettato l'invito a salire a casa dei. ...Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti, si sa solo che il ragazzo gravemente ferito si chiama Simone. Difficoltose le operazioni di soccorso. Un fulmine ha colpito tre ragazzi ...Gli altri due escursionisti che erano con lui sono stati sbalzati. Ieri la morte dell'industriale Balocco, folgorato mentre era in bicicletta con un suo amico. (ANSA) ...