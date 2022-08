Traffico Roma del 27-08-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) Luceverdenella redazione Buon pomeriggio Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sulla A1Napoliintenso con code tra Frosinone e la diramazioneSud versoe proseguendo in direzione di Firenze file per un veicolo fermo tra Guidonia Montecelio e la diramazionenord poco ilin città nulla da segnalare anche sul Raccordo Anulare In pratica oggi in via Col di Lana divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini e questo per un evento culturale in programma fino al 11 settembre sospeso fino ai primi giorni di settembre il servizio della linea fl4Albano per lavori alle infrastrutture bus sostitutivi per i collegamenti traVelletri Albano e Frascati ma per ...