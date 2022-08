Mercato Roma, Mourinho aspetta altri due colpi: i dettagli (Di sabato 27 agosto 2022) Oggi 27 Agosto alle ore 18:30 la Juventus ospiterà in casa la Roma, ma secondo quando riporta CalcioMercato.com, Mourinho aspetta gli ultimi due rinforzi dal Mercato. Si tratta del centrocampista... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 27 agosto 2022) Oggi 27 Agosto alle ore 18:30 la Juventus ospiterà in casa la, ma secondo quando riporta Calcio.com,gli ultimi due rinforzi dal. Si tratta del centrocampista...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, in chiusura #Kluivert al #Fulham La #Cremonese fa sul serio per #Felix #SkySport #SkyCalciomercato - Pall_Gonfiato : #Calciomercato #Roma, ecco chi potrebbe arrivare per #Mourinho - sportli26181512 : Roma: in arrivo altri due colpi di mercato: Oggi la Roma gioca sul campo della Juventus, poi Mourinho aspetta gli u… - MurnauQUARTO : Ricapitolando Marotta in una SINGOLA sessione di mercato: -seganova come stecca per bremer -dybala inculato dalla R… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #PODCAST: la puntata molto movimentata di 'Roma Giallorossa - Tra calcio e mercato' del 26 agosto 2022 [AUDIO] #Cal… -