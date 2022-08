“Io premier? Se FdI vince”. Meloni suona la carica e avvisa Mattarella: una sola scelta da fare (Di sabato 27 agosto 2022) «Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa». Giorgia Meloni ha continuato il proprio tour elettorale e da Ceglie Messapica, in Puglia, ha insistito nel rivendicare Palazzo Chigi qualora il suo partito fosse il più votato di un centrodestra vittorioso alle elezioni. Non solo, la laeder di Fratelli d'Italia rilancia anche il presidenzialismo come cura all'instabilità di governo in Italia. «L'anomalia non sarei io, ma lo è stata Mario Monti», ha detto Meloni, che nei giorni scorsi si era ancora rivolta ai media stranieri per rassicurare l'opinione pubblica internazionale sul fatto che con lei a capo del governo non ci saranno né sconquassi nei conti pubblici né cambiamenti nella collocazione internazionale del ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) «Sesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere chepossa assumere unadiversa». Giorgiaha continuato il proprio tour elettorale e da Ceglie Messapica, in Puglia, ha insistito nel rivendicare Palazzo Chigi qualora il suo partito fosse il più votato di un centrodestra vittorioso alle elezioni. Non solo, la laeder di Fratelli d'Italia rilancia anche il presidenzialismo come cura all'instabilità di governo in Italia. «L'anomalia non sarei io, ma lo è stata Mario Monti», ha detto, che nei giorni scorsi si era ancora rivolta ai media stranieri per rassicurare l'opinione pubblica internazionale sul fatto che con lei a capo del governo non ci saranno né sconquassi nei conti pubblici né cambiamenti nella collocazione internazionale del ...

