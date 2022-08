Inzaghi sbaglia e perde: la nuova Inter non c’è ancora ed è (quasi) tutta colpa sua. L’avvertimento di Calhanoglu | Primapagina (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 10:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Pochi come noi hanno difeso il lavoro di Simone Inzaghi al primo anno di Inter (valorizzato da 2 trofei), perché abbiamo voluto vedere nello scudetto perso in volata più i meriti del Milan che le colpe dell’Inter. Però dal giorno in cui Calhanoglu disse nell’Intervista alla tv del suo Paese che la sconfitta nel derby e da lì nel campionato, maturarono per le scelte sbagliate dell’allenatore, abbiamo avvertito Simone che quest’anno nessuno gli avrebbe perdonato nulla. E se nell’Inter che ha rumorosamente e meritatamente perso a Roma emergono le difficoltà evidenti nel sostituire Perisic, il ritardo al limite dell’imbarazzante nella condizione fisica di Lukaku (ci si riguardi l’immagine di lui che ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 10:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Pochi come noi hanno difeso il lavoro di Simoneal primo anno di(valorizzato da 2 trofei), perché abbiamo voluto vedere nello scudetto perso in volata più i meriti del Milan che le colpe dell’. Però dal giorno in cuidisse nell’vista alla tv del suo Paese che la sconfitta nel derby e da lì nel campionato, maturarono per le sceltete dell’allenatore, abbiamo avvertito Simone che quest’anno nessuno gli avrebbe perdonato nulla. E se nell’che ha rumorosamente e meritatamente perso a Roma emergono le difficoltà evidenti nel sostituire Perisic, il ritardo al limite dell’imbarazzante nella condizione fisica di Lukaku (ci si riguardi l’immagine di lui che ...

