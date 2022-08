Gp del Belgio, Sainz in pole per penalità a Verstappen (Di sabato 27 agosto 2022) Spa – Max Verstappen (Red Bull), con il tempo di 1’43?665, è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma domani pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps, partirà la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, con il secondo tempo (1’44?297). Il campione del mondo in carica, infatti, deve pagare una penalità. L’altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo (1’44?553),dietro terzo crono fatto registrare dalla Red Bull del messicano Sergio Perez (1’44?462). Dietro allo spagnolo l’altra Red Bull di Perez. Leclerc scatterà 16/o, subito dietro Max per le penalità. (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022) Spa – Max(Red Bull), con il tempo di 1’43?665, è stato il più veloce nelle qualifiche ma indel Gran premio del, in programma domani pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps, partirà la Ferrari dello spagnolo Carlos, con il secondo tempo (1’44?297). Il campione del mondo in carica, infatti, deve pagare una. L’altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo (1’44?553),dietro terzo crono fatto registrare dalla Red Bull del messicano Sergio Perez (1’44?462). Dietro allo spagnolo l’altra Red Bull di Perez. Leclerc scatterà 16/o, subito dietro Max per le. (Ansa). (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

