F1, perché Max Verstappen partirà davanti a Charles Leclerc a parità di penalizzazione: il regolamento (Di sabato 27 agosto 2022) Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, più che al cronometro bisognava fare attenzione alla calcolatrice. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, oggi Carlos Sainz ha conquistato la pole position della gara che domani scatterà alle ore 15.00, anche se il miglior crono lo ha fissato (in maniera nettissima) Max Verstappen. Cos’è successo esattamente? Sfruttando il lay-out della pista posizionata nelle Ardenne, numerosi piloti hanno deciso di sostituire la propria Power Unit, (con conseguente penalità in griglia) con la consapevolezza che i sorpassi non saranno certo impossibili domani. Non solo il campione del mondo in carica, anche Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Mick Schumacher, Guanyu Zhou e Esteban Ocon. Un ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, più che al cronometro bisognava fare attenzione alla calcolatrice. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, oggi Carlos Sainz ha conquistato la pole position della gara che domani scatterà alle ore 15.00, anche se il miglior crono lo ha fissato (in maniera nettissima) Max. Cos’è successo esattamente? Sfruttando il lay-out della pista posizionata nelle Ardenne, numerosi piloti hanno deciso di sostituire la propria Power Unit, (con conseguente penalità in griglia) con la consapevolezza che i sorpassi non saranno certo impossibili domani. Non solo il campione del mondo in carica, anche, Valtteri Bottas, Lando Norris, Mick Schumacher, Guanyu Zhou e Esteban Ocon. Un ...

