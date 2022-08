F1, George Russell: “Situazione difficile ma faremo di tutto risolverla. Credo vincerà Verstappen” (Di sabato 27 agosto 2022) Ottavo tempo finale nel Q3 del Gran Premio del Belgio 2022 di Formula 1 e quinto posto effettivo in griglia di partenza per la gara di domani: George Russell può sì essere soddisfatto della posizione dalla quale partirà nella giornata di domani, ma il distacco dalla RedBull preoccupa e non poco. Se si prende in considerazione il miglior tempo della sessione registrato da Max Verstappen (che a seguito delle penalità per le modifiche apportate alla sua vettura partirà in quattordicesima posizione), Russell paga un ritardo di più di due secondi, obiettivamente troppi, lasciando stupito lo stesso britannico. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Mercedes rilasciate alla stampa dopo le qualifiche odierne: “Non riusciamo a capire come mai ci sia un distacco così ampio dalla RedBull; in più, partiremo anche dietro le ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Ottavo tempo finale nel Q3 del Gran Premio del Belgio 2022 di Formula 1 e quinto posto effettivo in griglia di partenza per la gara di domani:può sì essere soddisfatto della posizione dalla quale partirà nella giornata di domani, ma il distacco dalla RedBull preoccupa e non poco. Se si prende in considerazione il miglior tempo della sessione registrato da Max(che a seguito delle penalità per le modifiche apportate alla sua vettura partirà in quattordicesima posizione),paga un ritardo di più di due secondi, obiettivamente troppi, lasciando stupito lo stesso britannico. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Mercedes rilasciate alla stampa dopo le qualifiche odierne: “Non riusciamo a capire come mai ci sia un distacco così ampio dalla RedBull; in più, partiremo anche dietro le ...

