Ex concorrente del Grande Fratello Vip svela: "In Rai ho avuto difficoltà, non mi invitano più", ecco per quale motivo (Di sabato 27 agosto 2022) Fabio Testi dopo il Grande Fratello Vip continua ad avere problemi con la Rai. Tramite una intervista tra le pagine di Nuovo TV, l'attore ha svelato di non ricevere degli inviti da parte della rete pubblica. Ex del Grande Fratello Vip svela: "In Rai? Non mi invitano più" "Sei mi offrono un reality show, io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

