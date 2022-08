Elon Musk promette Internet veloce per tutti grazie ai satelliti: progetto al via tra un anno (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo l'imprenditore, non ci sarà più bisogno dei cavi sotterranei: il collegamento verrà garantito direttamente sui cellulari, bypassando server e provider. Prime sperimentazioni entro fine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo l'imprenditore, non ci sarà più bisogno dei cavi sotterranei: il collegamento verrà garantito direttamente sui cellulari, bypassando server e provider. Prime sperimentazioni entro fine ...

LegaSalvini : #Salvini: Io sono totalmente d’accordo con Elon Musk, il nucleare di ultima generazione è la fonte energetica più p… - franzrusso : I problemi di #Twitter, dopo la denuncia di “Mudge”, potrebbero essere un'occasione di rivalsa per #ElonMusk. Forse… - test5f1798 : - Newsinunclick : Elon Musk è noto per i suoi annunci roboanti. E anche stavolta non è stato da meno: dal palco di Boca Chica in Texa… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: #Salvini: Io sono totalmente d’accordo con Elon Musk, il nucleare di ultima generazione è la fonte energetica più pulita e… -