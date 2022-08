Ultime Notizie – Elezioni politiche 2002, Letta: “Partita si gioca in collegi uninominali” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Ieri sera a Modena. In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chi vince i collegi uninominali, dove è eletto solo chi arriva primo. Li vince la destra o li vinciamo noi. Nessun collegio uninominale sarà vinto da altri. È di qua o di là”. Così Enrico Letta su twitter postando una foto dell’intervento tenuto ieri alla festa de L’Unità a Modena. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) “Ieri sera a Modena. In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chi vince i, dove è eletto solo chi arriva primo. Li vince la destra o li vinciamo noi. Nessuno uninominale sarà vinto da altri. È di qua o di là”. Così Enricosu twitter postando una foto dell’intervento tenuto ieri alla festa de L’Unità a Modena. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? “Per me è difficile immaginare che nello stesso momento arrivino i #rifugiati dall’#Ucraina mentre i russi si god… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : #Ucraina, #Zaporizhzhia, paura per un breve distacco dalla rete elettrica. ?? Almeno 376 #bambini sono stati uccisi… - junews24com : Zakaria via dalla Juve? Tra permanenza e cessione: cosa può succedere - -