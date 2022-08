Tiro a volo, Europei 2022: Giulia Grassia al comando dopo 75 piattelli, Rossi e Stanco in top5 (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono scattati gli Europei di Tiro a volo, in programma a Larnaca, Cipro: oggi, venerdì 26 agosto, sono iniziate le gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si è partiti con il trap individuale e ci sono ottime notizie per le tre azzurre impegnate: dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni individuali tutte le tiratrici italiane sono in corsa per il passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 50 piattelli. In testa con 73/75 c’è la coppia composta da Giulia Grassia e dalla lusitana Maria Ines Coelho de Barros, con score per entrambe di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono scattati glidi, in programma a Larnaca, Cipro: oggi, venerdì 26 agosto, sono iniziate le gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si è partiti con il trap individuale e ci sono ottime notizie per le tre azzurre impegnate:i primi 75delle qualificazioni individuali tutte le tiratrici italiane sono in corsa per il passaggio alla fase finale di domani, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 50. In testa con 73/75 c’è la coppia composta dae dalla lusitana Maria Ines Coelho de Barros, con score per entrambe di ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: prime sessioni per il trap in palio 2 pass per le Olimpiadi! - #Europei… - zazoomblog : Tiro a volo oggi Europei 2022: orari 26 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Europei #2022: #orari… - zazoomblog : Tiro a volo Europei 2022: i favoriti dello skeet misto a coppie. Rossetti-Bacosi per l’oro - #Europei #2022:… - _treacherous_13 : @razorback7851 Al 15esimo tiro al volo tentato - F1r3st0rm1979 : @Cavalodiritorno Loro ne fanno tiro a volo con la lupara... -