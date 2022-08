Sud: Carfagna, '225 proposte per Cis Grande Salerno, corsa contro tempo ma ce la faremo' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Il lavoro del governo va avanti, e tra gli impegni che mi piacerebbe portare a compimento prima delle elezioni c'è la definizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che abbiamo battezzato 'La Grande Salerno'. A maggio avevamo avviato il pre-tavolo con i sindaci interessati e la risposta è stata davvero massiccia: alla chiusura del termine del primo agosto sono arrivate 225 proposte progettuali da parte di singoli Comuni o di raggruppamenti di Comuni". "Sui 158 municipi coinvolti, solo 18 non hanno presentato richieste, a testimonianza della vitalità del territorio e del suo interesse a rafforzarsi negli ambiti indicati dal Cis, cioè turismo e mobilità sostenibile, cultura e natura, inclusione e innovazione sociale”. Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Il lavoro del governo va avanti, e tra gli impegni che mi piacerebbe portare a compimento prima delle elezioni c'è la definizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che abbiamo battezzato 'La'. A maggio avevamo avviato il pre-tavolo con i sindaci interessati e la risposta è stata davvero massiccia: alla chiusura del termine del primo agosto sono arrivate 225progettuali da parte di singoli Comuni o di raggruppamenti di Comuni". "Sui 158 municipi coinvolti, solo 18 non hanno presentato richieste, a testimonianza della vitalità del territorio e del suo interesse a rafforzarsi negli ambiti indicati dal Cis, cioè turismo e mobilità sostenibile, cultura e natura, inclusione e innovazione sociale”. Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara...

