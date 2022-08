Sampdoria, Winks tentato: oggi contatti con il Tottenham, la formula (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle trattative più calde in queste ore per la Sampdoria è quella che potrebbe portare a Genova Harry Winks dal Tottenham.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle trattative più calde in queste ore per laè quella che potrebbe portare a Genova Harrydal....

DiMarzio : . @sampdoria, le ultime sulla trattativa per #Winks - DiMarzio : #SerieA I @sampdoria in vantaggio nella corsa per Harry #Winks del @SpursOfficial #calciomercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, previsti nuovi contatti per #Winks: #Romei ci crede - Ravaglismo : ???Piccola apertura da parte di #Winks. ??Oggi, #Sampdoria e #Tottenham avranno nuovi contatti per sigillare l’accord… - SampNews24 : #Winks-#Sampdoria, il giocatore è tentato: oggi nuovi contatti col #Tottenham -