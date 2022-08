RAI | “È tutta una farsa”: programma cancellato senza pietà, volano accuse pesantissime (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono ore molto tese in RAI. La decisione è arrivata senza pietà, non c’è modo di tornare indietro: volano parole pesantissime Rai (Youtube)Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva. Settembre è per RAI e Mediaset il nuovo gennaio: ricominciano infatti tutti i programmi più importanti e sbarcano anche le attesissime novità, proposte durante la presentazione dei palinsesti di giugno. Dopo l’estate, periodo di pausa e di rallentamento, le reti si preparano quindi al grande rientro. Nelle ultime ore, però, per un amatissimo volto dell’intrattenimento Rai è arrivata una batosta inaspettata. Il suo programma è stato cancellato, la reazione è delle peggiori: volano accuse pesantissime. RAI, decisione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono ore molto tese in RAI. La decisione è arrivata, non c’è modo di tornare indietro:paroleRai (Youtube)Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva. Settembre è per RAI e Mediaset il nuovo gennaio: ricominciano infatti tutti i programmi più importanti e sbarcano anche le attesissime novità, proposte durante la presentazione dei palinsesti di giugno. Dopo l’estate, periodo di pausa e di rallentamento, le reti si preparano quindi al grande rientro. Nelle ultime ore, però, per un amatissimo volto dell’intrattenimento Rai è arrivata una batosta inaspettata. Il suoè stato, la reazione è delle peggiori:. RAI, decisione ...

