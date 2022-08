Parolo | «Milan davanti per lo scudetto Inter insieme ad altre due»

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex centrocampista di Cesena e Lazio Marcoha parlato ai microfoni di Tmw della corsa: le sue impressioni GRIGLIA – «La Lazio la vedo un po’ indietro,vedo ilanche se deve sistemare il centrocampo, poi, Napoli e Juventus. Il Napoli ha fatto un mercato ottimo è una squadra che promette bene. La Lazio ha fatto un mercatoessante, ha preso giovani che conoscono il nostro campionato e che sono un valore aggiunto per Sarri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milannews24_com : #Parolo sulla lotta scudetto ??? - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #Parolo: le previsioni sullo scudetto e cosa deve sistemare il #Milan ?? - TUTTOJUVE_COM : Parolo a TMW Radio: 'Scudetto? Vedo il Milan davanti, poi Inter, Napoli e Juventus' - RadioRossonera : #Parolo: le previsioni sullo scudetto e cosa deve sistemare il #Milan ?? - MilanWorldForum : Parolo sul Milan e sullo scudetto. Le dichiarazioni QUI -) -

L'ex centrocampista di Cesena e Lazio Marcoha parlato ai microfoni di Tmw della corsa scudetto: le sue impressioni GRIGLIA - "La Lazio la vedo un po' indietro, davanti vedo ilanche se deve sistemare il centrocampo, poi Inter, ......- Bologna ore 20.45 su Dazn e canale Zona DAZN (214 del telecomando Sky) e su Sky Sport Calcio - Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K Su Dazn Telecronaca: Ricky Buscaglia e Marco...Dybala rompe il silenzio social: «Torino casa mia per 7 anni, ma voglio vincere con la Roma» – FOTO Montemurro avverte: «Il livello si è alzato. Sappiamo che quest’anno…» LE PAROLE – «La Lazio la vedo ...L’ex calciatore Massimo Parolo è intervenuto nel corso della trasmissione A Tutto Mercato, in onda su Tmw Radio. Si è parlato dello scudetto, e in questa occasione, l’ex Lazio ha parlato delle sue ...