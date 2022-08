Non sa parlare e nemmeno masticare: a 9 anni è stata salvata dalla casa degli orrori (Di venerdì 26 agosto 2022) Una bambina di 9 anni non sa parlare e masticare ed è stata letteralmente salvata dalla casa degli orrori. Elsa è una bimba di nove anni e nessuno le ha mai insegnato a parlare e neppure a masticare. La piccola ha sempre dormito sul pavimento, senza mai avere un letto e non ha mai consumato L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 26 agosto 2022) Una bambina di 9non saed èletteralmente. Elsa è una bimba di novee nessuno le ha mai insegnato ae neppure a. La piccola ha sempre dormito sul pavimento, senza mai avere un letto e non ha mai consumato L'articolo proviene da CheSuccede.it.

matteorenzi : #Enews Siamo gli unici a parlare di cultura. La destra candida chi diceva 'Con la cultura non si mangia'. Conte dic… - ADeLaurentiis : Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers!! Forza Napoli Sempre!!! ?? #ADL - lauraboldrini : Grazie a @nomfup per aver evidenziato il clima che la destra alimenta dentro e fuori il Parlamento. Prove muscola… - DmitryEvic : @SimonaMalpezzi In Francia e in Olanda non ci sono problemi di strutture e insegnanti, prima di copiare rendete il… - Giuliacalvani_ : 4) Per questo è di vitale importanza informarsi e osservare. Andare un po’ oltre per capire. E se qualcosa non va,… -