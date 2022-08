LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Grassi, Rossi e Stanco in alto dopo la prima giornata! Resca, De Filippis e Ferrari in ritardo (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa lunga DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport! LA CLASSIFICA DELLA GARA FEMMINILE DI TRAP (dopo 75 PIATTELLI DI QUALIFICA)COELHO DE BARROS Maria Ines POR 24 24 25 73GrassiA Giulia ITA 24 24 25 73Rossi Jessica ITA 25 24 23 72 HALL Lucy Charlotte GBR 22 25 24 71 MOLNE MAGRINA Mar ESP 24 23 23 70 CORMENIER Carole FRA 24 23 23 70 GALVEZ Fatima ESP 23 23 24 70 HEGARTY Kirsty GBR 22 23 25 70Stanco Silvana ITA 22 23 25 70 OKHOTSKA Olena UKR 24 24 21 69 PERILLI Alessandra SMR 24 23 22 69 MACEK Jasmina SLO 23 24 22 69 MURCHE Kathrin GER 24 22 22 68 KAYA Rumeysa Pelin TUR 22 24 21 67 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 22 24 21 67 REHAK ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa lunga. Buon proseguimento di giornata con OA Sport! LA CLASSIFICA DELLA GARA FEMMINILE DI TRAP (75 PIATTELLI DI QUALIFICA)COELHO DE BARROS Maria Ines POR 24 24 25 73A Giulia ITA 24 24 25 73Jessica ITA 25 24 23 72 HALL Lucy Charlotte GBR 22 25 24 71 MOLNE MAGRINA Mar ESP 24 23 23 70 CORMENIER Carole FRA 24 23 23 70 GALVEZ Fatima ESP 23 23 24 70 HEGARTY Kirsty GBR 22 23 25 70Silvana ITA 22 23 25 70 OKHOTSKA Olena UKR 24 24 21 69 PERILLI Alessandra SMR 24 23 22 69 MACEK Jasmina SLO 23 24 22 69 MURCHE Kathrin GER 24 22 22 68 KAYA Rumeysa Pelin TUR 22 24 21 67 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 22 24 21 67 REHAK ...

