Lazio | Luis Alberto | «E’ uno dei miei gol più belli Vedremo se siamo cresciuti»

(Di venerdì 26 agosto 2022) Alla fine della gara trae Inter, èa commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale RETE – «Uno dei gol più, sicuramente. Ci ho messo tecnica, era tempo che non facevo un gol così da fuori area. Mi mancava solo l’Inter come big, lo avevamo detto oggi coi compagni. Ho parlato con Patric, Pedro, tutti lo hanno detto oggi». CRESCITA – «La stagione è appena iniziata, vediamo tra 15 o 20 partite se la squadra è cresciuta come vuole il mister». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - DoentesPFutebol : O belo chute do Luis Alberto. Lazio 2x1 Inter - OptaPaolo : 1 - Luis Alberto è il primo giocatore a segnare un gol da subentrato nelle sfide tra Lazio e Inter in Serie A da Og… - IlarioDiGiovamb : #LazioInter 3-1 finale Lezione di calcio. La Lazio è musica raffinata con interpreti sopraffini da Milinkovic a Lu… - Frankiessl1900 : #LazioInter, le parole di #LuisAlberto: “Quello di stasera è certamente uno dei più belli della mia carriera” - -

Maurizio Sarri vola basso. La vittoria con l'Inter ha offerto una super -, ma il tecnico è consapevole che la sua squadra dovrà offrire altre prestazioni simili. "...tecnici come Pedro e...di Alessandro Bocci Lagioca una grande partita e Sarri inserisce al momento giusto gli uomini decisivi:Alberto e Pedro 1 di 17- Inter L'Inter crolla all'Olimpico. Lavince 3 - 1 con le reti di Felipe Anderson,Alberto (il migliore in campo) e Pedro. Per l'Inter è Lautaro Martinez ...la squadra di Inzaghi si è allungata perdendo le distanze tra i reparti e favorendo la velocità e la tecnica dei giocatori della Lazio, peraltro freschi in quanto subentrati, come Luis Albeeto e Pedro ...Le parole in conferenza stampa degli allenatori di Lazio e Inter, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, al termine del match all'Olimpico ...