Juventus-Roma | dove vedere la partita in diretta tv e streaming | le formazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 agosto 2022)non è mai unada prendere sottogamba, e i tifosi, questo, lo sanno bene. Entrambe le squadre sono davvero in tensione, e la loro preparazione sembra essere al top, nonostante qualche recente infortunio. ”Sarà il primo scontro diretto della stagione, lasta facendo bene e non ha subito gol”: il tecnico della, Massimiliano Allegri, presenta così la sfida contro i giallorossi. Il match tra: domani alle 18.30 Dal famoso gol annullato per fuorigioco a Turone nella stagione 1980-81 fino alle aspre polemiche scaturite dopo il 3-2 del 5 ottobre 2014 causa alcune sviste arbitrali, questariserva sempre grandi sorprese e non tradisce mai le alte aspettative didel buon calcio ...