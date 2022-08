Guanciale o pancetta? La sinistra alla frutta, scopre la carbonara: Enrico Letta docet (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Guanciale o pancetta? Dal fascismo alla pasta, la frivola propaganda della sinistra riparte dalla carbonara, con una trovata di Enrico Letta. Guanciale o pancetta? La stucchevole trovata di Letta Stamani il segretario del Pd Enrico Letta ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune immagini inerenti la campagna elettorale. Una di queste, però, è piuttosto scevra di significato politico, quanto mal costruita. Nell’immagine notiamo una sponda nera a destra, su cui è posizionata la scritta “Con la pancetta”, mentre a sinistra su sfondo rosso la scritta “Con il Guanciale”. Come se il problema attuale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago –? Dal fascismopasta, la frivola propaganda dellariparte d, con una trovata di? La stucchevole trovata diStamani il segretario del Pdha condiviso sul suo profilo Twitter alcune immagini inerenti la campagna elettorale. Una di queste, però, è piuttosto scevra di significato politico, quanto mal costruita. Nell’immagine notiamo una sponda nera a destra, su cui è posizionata la scritta “Con la”, mentre asu sfondo rosso la scritta “Con il”. Come se il problema attuale ...

fattoquotidiano : “Guanciale o Pancetta? Scegli” La parodia dei manifesti Pd. E Letta risponde: “Guanciale tutta la vita” - ricpuglisi : Altro che pancetta e guanciale - sonia90910495 : RT @DeerEwan: Tra quello che va in giro per sagre, quella che vuole importare venezuelani, quello che vuole interrompere la campagna eletto… - ArturoMovimento : @SignorErnesto @brusco_sandro @EnricoLetta Comunque non ho capito; pancetta o guanciale? - prodettorre : @EnricoLetta Amatriciana = guanciale Carbonara = pancetta Perché nella prima il grasso del guanciale addolcisce il… -