"Guanciale o pancetta": il tweet di Letta che sembra un meme (Di venerdì 26 agosto 2022) La campagna elettorale è anche questione di "simpatia" ed Enrico Letta deve averlo capito bene. Oggi è comparsa sul profilo Instagram del segretario dem una battuta dal sapore italianissimo che non è altro che una parodia dei manifesti elettorali del Pd con la scelta tra dem e destra su vari temi caldi ("Con Putin/Con l'Europa", "Lavoro sotto pagato/Salario minimo", "Combustibili fossili/Energie rinnovabili"). Ijn questo caso, però, la scelta era tutta culinaria. "Con la pancetta/Con il Guanciale. Scegli", si legge all'interno della card comparsa sui social e rilanciata da Enrico Letta. "Guanciale tutta la vita", il commento ironico del segretario del Pd. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Letta

