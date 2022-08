Calcio | sorteggio Conference League 2022-2023 | Fiorentina con Basaksehir | Hearts e RFS Riga

(Di venerdì 26 agosto 2022) Si è tenuto quest’oggi, alle 14.30, ildella fase a gironi della, competizione assai giovane dell’UEFA. La cerimonia di presentazione ha avuto luogo a Istanbul (Turchia) e sono state 32 le squadre a essere suddivise in otto gironi da quattro. Di seguito l’elenco delle formazioni al via di questa rassegna: CFR Cluj (ROU) RFS (LVA) KKS Lech Pozna? (POL) Ballkani (KOS) ŠK Slovan Bratislava (SVK) FC Basel 1893 (SUI) FC Vaduz (LIE) SK Slavia Praha (CZE) Djurgårdens IF (SWE)ACF(ITA) Fotbal Club FCSB (GER) FC Köln (GER) West Ham United FC (ENG) FC Slovácko (CZE) Molde FK (NOR) FK Partizan (SRB) ?stanbul Ba?ak?ehir FK (TUR) Villarreal CF (ESP) AZ Alkmaar (NED) OGC Nice (FRA) Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) RSC Anderlecht (BEL) Dnipro (UKR)* Gent ...

Paletto importante nel corso del sorteggio è stato che le squadre appartenenti alla stessa federazione non potevano far parte del medesimo raggruppamento. Europa League, il sorteggio dei gironi. Sia la Lazio che la Roma sono state teste di serie. Gli olandesi fanno parte a tutti gli effetti dell'élite del calcio internazionale, seppur lontani dai fasti del passato. La Fiorentina è stata sorteggiata a Istanbul nel Gruppo A della Conference League di calcio. I viola se la vedranno contro i turchi del Basaksehir di Istanbul, gli scozzesi dell'Heart of Midlothian di Edimburgo.