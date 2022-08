Udinese, Sky:” I Friuliani molto vicini a Ehizibue” (Di giovedì 25 agosto 2022) Udinese Ehizibue- L’Udinese è al lavoro per la gara di domani contro il Monza, in programma alle ore 18:30. L’Udinese continua il suo mercato in entrata, dopo le due sconfitte nelle prime uscite in Serie A per gli uomini di Sottil. Dopo Udogie che andrà al Tottenham di Conte nella prossima stagione, i friulani iniziano a guardarsi attorno per affondare qualche colpo di mercato. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira è quasi fatta per Kingsley Ehizibue del Colonia, club tedesco. Parliamo di una cifra pari a 1,5 milioni+ bonus per l’acquisto e di un contratto che durerà fino al 2026. Ehizibue è un calciatore nigeriano ma naturalizzato olandese classe 1995. Durante lo scorso anno con la suddetta squadra è riuscito a trovare la continuità che gli serviva per farsi notare ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)- L’è al lavoro per la gara di domani contro il Monza, in programma alle ore 18:30. L’continua il suo mercato in entrata, dopo le due sconfitte nelle prime uscite in Serie A per gli uomini di Sottil. Dopo Udogie che andrà al Tottenham di Conte nella prossima stagione, i friulani iniziano a guardarsi attorno per affondare qualche colpo di mercato. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira è quasi fatta per Kingsleydel Colonia, club tedesco. Parliamo di una cifra pari a 1,5 milioni+ bonus per l’acquisto e di un contratto che durerà fino al 2026.è un calciatore nigeriano ma naturalizzato olandese classe 1995. Durante lo scorso anno con la suddetta squadra è riuscito a trovare la continuità che gli serviva per farsi notare ...

