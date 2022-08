Udinese, preso Semedo dallo Sporting: ecco il comunicato (Di giovedì 25 agosto 2022) Udinese Semedo- L’Udinese è al lavoro in vista della gara in programma domani sera, alle ore 18:30, contro il Monza. Sfida importante per Sottil, dopo aver collezionato solo 1 punto nelle prime 2 gare. L’Udinese è tornata attiva sul mercato dopo aver collezionato solamente 1 punto nelle prime 2 uscite stagionali. I Bianconeri, hanno ufficializzato un colpo in attacco dallo Sporting Lisbona: si tratta di Semedo. Classe 05?, 17 enne, a disposizione di Sottil per continuare la solita ideologia Friuliana. Un’idea che coltiva passione per i giovani, per valorizzarli e fare plusvalenze corpose. ecco di seguito, il comunicato ufficiale dell’Udinese: “Vivaldo Semedo è un nuovo giocatore ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)- L’è al lavoro in vista della gara in programma domani sera, alle ore 18:30, contro il Monza. Sfida importante per Sottil, dopo aver collezionato solo 1 punto nelle prime 2 gare. L’è tornata attiva sul mercato dopo aver collezionato solamente 1 punto nelle prime 2 uscite stagionali. I Bianconeri, hanno ufficializzato un colpo in attaccoLisbona: si tratta di. Classe 05?, 17 enne, a disposizione di Sottil per continuare la solita ideologia Friuliana. Un’idea che coltiva passione per i giovani, per valorizzarli e fare plusvalenze corpose.di seguito, ilufficiale dell’: “Vivaldoè un nuovo giocatore ...

