Siffredi a Adinolfi | “Molti credenti verranno al BergamoSex”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Penso che iche festeggeranno Sant’Alessandro, il patrono della città, dopo essere andati in chiesa alla sera verrano da noi al. Sono convinto che saranno tantissimi”. Lo dice all’Adnkronos Rocco, celebre attore italiano di film per adulti nonché ospite d’onore del ‘’, festival dedicato al mondo dell’eros, in programma dal 26 al 28 agosto nella discoteca Bolgia, alle porte di Bergamo. “Chi verrà – continua – non penserà di venire a peccare ma solo a passare una serata di leggerezza. Dopo la pandemia la gente ha voglia di tornare a vivere”.risponde alle critiche che il fondatore del Popolo della Famiglia Marioha fatto riguardo alla concomitanza del festival con la festa patronale del capoluogo. Il celebre ...