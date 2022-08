Quel candidato di Calenda che urlava: “Fiero di essere camorrista” (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – “Sono Fiero di essere camorrista”. E’ la frase choc che Pasquale Del Prete urlò due anni fa dal palco, durante un comizio elettorale. Adesso Del Prete è candidato alla Camera dei Deputati con la lista del Terzo Polo in Campania. L’esponente di Azione, il partito di Carlo Calenda unitosi a Italia Viva di Matteo Renzi per tentare di entrare in Parlamento, rivendicava con orgoglio la sua appartenenza all’amministrazione comunale di Frattamaggiore che nel 2001 venne sciolta per infiltrazioni della camorra. Il candidato di Calenda e Quel “Fiero di essere camorrista” E’ senz’altro possibile che la dichiarazione dell’illustre candidato del Terzo Polo sia stata una provocazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – “Sonodi”. E’ la frase choc che Pasquale Del Prete urlò due anni fa dal palco, durante un comizio elettorale. Adesso Del Prete èalla Camera dei Deputati con la lista del Terzo Polo in Campania. L’esponente di Azione, il partito di Carlounitosi a Italia Viva di Matteo Renzi per tentare di entrare in Parlamento, rivendicava con orgoglio la sua appartenenza all’amministrazione comunale di Frattamaggiore che nel 2001 venne sciolta per infiltrazioni della camorra. Ildidi” E’ senz’altro possibile che la dichiarazione dell’illustredel Terzo Polo sia stata una provocazione ...

