Palazzo Chigi schizza su Instagram (grazie a Draghi). La Social Hit di Giordano (Di giovedì 25 agosto 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) TikTok e Instagram si confermano le piattaforme con la miglior percentuale di interazione da parte degli utenti. Ma, la novità di giornata, non è tanto la presenza di Giorgia Meloni o di Matteo Renzi, quanto l’ingresso nelle prime tre posizioni dell’account Instagram di Palazzo Chigi sul quale ieri è stata postata la foto del premier Mario Draghi, circondati dai un nugolo di giovani, al termine dell’intervento al Meeting di Rimini. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti da posti) A tirare la carretta delle reaction ci sono sempre loro – in parte il risultato è condizionato anche dall’ampiezza del fandom – il duo Salvini & Meloni, entrambi su ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Post Interaction (è il numero medio di interazioni sui post di un profilo per follower e per post) TikTok esi confermano le piattaforme con la miglior percentuale di interazione da parte degli utenti. Ma, la novità di giornata, non è tanto la presenza di Giorgia Meloni o di Matteo Renzi, quanto l’ingresso nelle prime tre posizioni dell’accountdisul quale ieri è stata postata la foto del premier Mario, circondati dai un nugolo di giovani, al termine dell’intervento al Meeting di Rimini. Total Reaction (è il numero di reazione, commenti e condivisioni ottenuti da posti) A tirare la carretta delle reaction ci sono sempre loro – in parte il risultato è condizionato anche dall’ampiezza del fandom – il duo Salvini & Meloni, entrambi su ...

Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina ???? - marattin : A destra il candidato premier è la Meloni. A sinistra bah, forse un collettivo in cui in 3 avranno 6 idee diverse… - Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: Il posto dell’Italia è al centro dell’Unione europea e ancorato al Patto Atlantico, ai valori d… - modamanager : @Hero9004 @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206… - mariamacina : “La sinistra è rimasta quella delle sovrintendenze vecchia maniera, capaci di dire solo NO: il Ministero ha avuto t… -